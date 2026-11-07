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Нападение на администрацию в Лубумбаши унесло две жизни — Anadolu Agency

UA.NEWS 07 Ноября 2026 00:49
Нападение на администрацию в Лубумбаши унесло две жизни — Anadolu Agency

В Лубумбаши на юге Демократической Республики Конго в результате нападения на здание провинциальной администрации погибли полицейский и нападавший. Об этом полиции и представители провинциальных властей сообщили Anadolu Agency.

Нападение произошло утром

По данным полиции, неопознанный человек, вооруженный двумя мачете, около 10:00 по местному времени прорвался через вход в здание. Нападавший пытался разоружить одного из охранников, дежуривших на объекте.

Другой охранник, находившийся неподалеку, открыл огонь и застрелил нападавшего. Полицейский, на которого напали первым, также погиб.

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Расследование продолжается

Министр внутренних дел и безопасности провинции Верхняя Катанга Жан-Жак Кашиба заявил, что для обсуждения инцидента планируется провести внеочередное заседание провинциального совета безопасности. Правоохранители устанавливают личность нападавшего и точные обстоятельства происшествия.

Местные СМИ сообщили, что еще четверо сотрудников службы безопасности получили тяжелые ранения и были доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

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