В Лубумбаши на юге Демократической Республики Конго в результате нападения на здание провинциальной администрации погибли полицейский и нападавший. Об этом полиции и представители провинциальных властей сообщили Anadolu Agency.

Нападение произошло утром

По данным полиции, неопознанный человек, вооруженный двумя мачете, около 10:00 по местному времени прорвался через вход в здание. Нападавший пытался разоружить одного из охранников, дежуривших на объекте.

Другой охранник, находившийся неподалеку, открыл огонь и застрелил нападавшего. Полицейский, на которого напали первым, также погиб.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расследование продолжается

Министр внутренних дел и безопасности провинции Верхняя Катанга Жан-Жак Кашиба заявил, что для обсуждения инцидента планируется провести внеочередное заседание провинциального совета безопасности. Правоохранители устанавливают личность нападавшего и точные обстоятельства происшествия.

Местные СМИ сообщили, что еще четверо сотрудников службы безопасности получили тяжелые ранения и были доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

Читай нас в