W Lubumbashi na południu Demokratycznej Republiki Konga w wyniku ataku na budynek administracji prowincjonalnej zginęli policjant i napastnik. Poinformowały o tym policja i przedstawiciele władz prowincji w rozmowie z Anadolu Agency.

Atak miał miejsce rano

Według policji niezidentyfikowana osoba uzbrojona w dwie maczety około godziny 10:00 czasu lokalnego przedarła się przez wejście do budynku. Napastnik próbował rozbroić jednego ze strażników pełniących służbę na obiekcie.

Inny strażnik, który znajdował się w pobliżu, otworzył ogień i zastrzelił napastnika. Policjant, który został zaatakowany jako pierwszy, również zginął.

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Śledztwo trwa

Minister spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa prowincji Górna Katanga Jean-Jacques Kashiba oświadczył, że planowane jest nadzwyczajne posiedzenie prowincjonalnej rady bezpieczeństwa w celu omówienia incydentu. Funkcjonariusze ustalają tożsamość napastnika i dokładne okoliczności zdarzenia.

Lokalne media podały, że kolejnych czterech pracowników służby bezpieczeństwa odniosło ciężkie obrażenia i zostało przewiezionych do najbliższej placówki medycznej.

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