Polska jest gotowa pójść na kompromis w negocjacjach państw UE dotyczących odroczenia wprowadzenia wymogów dla importerów gazu i ropy w zakresie monitorowania i raportowania emisji metanu. Jak informuje RMF24, Warszawa początkowo opowiadała się za przesunięciem terminów o trzy lata, jednak obecnie dopuszcza wariant kompromisowy.

Wymogi dla dostawców

Rozporządzenie UE zobowiązuje importerów gazu i ropy do potwierdzenia, że ich zagraniczni dostawcy monitorują i raportują emisje metanu zgodnie z europejskimi wymogami. W Polsce istnieją obawy, że dostawcy, którzy nie zdążą dostosować się do nowych przepisów, mogą przekierować surowce na inne rynki. Zdaniem Warszawy może to ograniczyć dostępność paliw w Europie.

Za trzyletnim odroczeniem opowiadają się Polska, Czechy, Włochy, Węgry, Słowacja, Grecja i Słowenia. Polska była wśród inicjatorów koalicji państw zabiegających o takie rozwiązanie.

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Różnice między państwami UE

Komisja Europejska początkowo nie planowała zmiany rozporządzenia, jednak po presji ze strony prezydenta Francji Emmanuela Macrona zaproponowała roczne odroczenie. Ten wariant popierają Francja, Hiszpania, Finlandia, Dania, Luksemburg i Portugalia.

Według RMF24 możliwym kompromisem może być odroczenie na okres dłuższy niż rok, ale krótszy niż trzy lata. Wcześniej omawiano również roczne przesunięcie z dodatkowym mechanizmem, który umożliwiłby przedłużenie terminu, jeśli firmy nie będą gotowe spełnić wymogów lub Komisja Europejska nie zdąży przygotować niezbędnych wytycznych.

Aby nowe terminy zaczęły obowiązywać od początku przyszłego roku, Parlament Europejski i Rada UE muszą do końca roku uzgodnić i przyjąć zmiany do rozporządzenia. Parlament Europejski już poparł trzyletnie odroczenie w swoim stanowisku negocjacyjnym.

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