Польша готова к компромиссу по отсрочке правил ЕС о метане — RMF24

Польша готова пойти на компромисс в переговорах стран ЕС по отсрочке введения требований для импортёров газа и нефти по мониторингу и отчётности о выбросах метана. Как сообщает RMF24, Варшава первоначально выступала за перенос сроков на три года, однако теперь допускает компромиссный вариант.

Требования к поставщикам

Регламент ЕС обязывает импортёров газа и нефти подтверждать, что их зарубежные поставщики контролируют и отчитываются о выбросах метана в соответствии с европейскими требованиями. В Польше опасаются, что поставщики, которые не успеют адаптироваться к новым правилам, могут перенаправить сырьё на другие рынки. По оценке Варшавы, это может ограничить доступность топлива в Европе.

За трёхлетнюю отсрочку выступают Польша, Чехия, Италия, Венгрия, Словакия, Греция и Словения. Польша была среди инициаторов коалиции стран, добивающихся такого решения.

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Разногласия между странами ЕС

Еврокомиссия первоначально не планировала менять регламент, однако после давления со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона предложила годовую отсрочку. Этот вариант поддерживают Франция, Испания, Финляндия, Дания, Люксембург и Португалия.

По данным RMF24, возможным компромиссом может стать отсрочка на срок более года, но менее трёх лет. Ранее также обсуждался перенос на один год с дополнительным механизмом, который позволил бы продлить срок, если компании не будут готовы выполнить требования или Еврокомиссия не успеет подготовить необходимые рекомендации.

Чтобы новые сроки начали действовать с начала следующего года, Европарламент и Совет ЕС должны до конца года согласовать и принять изменения в регламент. Европарламент уже поддержал трёхлетнюю отсрочку в своей переговорной позиции.

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