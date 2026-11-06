波兰准备就推迟欧盟甲烷规则作出妥协——RMF24

波兰准备在欧盟成员国关于推迟实施针对天然气和石油进口商的甲烷排放监测和报告要求的谈判中作出妥协。正如RMF24报道，华沙起初主张将期限推迟三年，但目前允许采取妥协方案。

对供应商的要求

欧盟法规要求天然气和石油进口商确认，其境外供应商按照欧洲要求监测并报告甲烷排放。波兰担心，未能及时适应新规则的供应商可能将原材料转向其他市场。华沙认为，这可能限制欧洲的燃料供应。

波兰、捷克、意大利、匈牙利、斯洛伐克、希腊和斯洛文尼亚支持延期三年。波兰是推动这一决定的国家联盟发起方之一。

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欧盟国家之间的分歧

欧盟委员会最初并未计划修改该法规，但在法国总统埃马纽埃尔·马克龙施压后，提出延期一年。这一方案得到法国、西班牙、芬兰、丹麦、卢森堡和葡萄牙的支持。

据RMF24报道，可能的妥协方案是延期超过一年但少于三年。此前还讨论过延期一年并设置额外机制：如果企业尚未准备好满足要求，或欧盟委员会未能及时制定必要指南，该机制将允许延长期限。

为使新期限从明年年初开始生效，欧洲议会和欧盟理事会必须在年底前就法规修正案达成一致并予以通过。欧洲议会已在其谈判立场中支持延期三年。

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