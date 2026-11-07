В Кинанго, округ Квале, Кения, апостол Спенсер Мдаве похоронил в одной могиле четверых своих детей — Салема, Шерон, Сару и Шекину. Они были среди 24 человек, погибших при лобовом столкновении автобуса с тяжелым грузовиком на участке Канга трассы Момбаса—Найроби возле Мтито-Андей, сообщает Nation Kenya.

Четверо детей из одной семьи

Авария произошла рано утром в воскресенье прошлого месяца. В автобусе находились более 50 пассажиров: родственники, члены церковной общины и более десятка пасторов, возвращавшихся в Момбасу после похорон епископа в Лугари, округ Какамега.

Спенсер Мдаве выжил в ДТП и получил травмы. Он потерял половину из своих восьмерых детей. На церемонии прощания присутствовали его жена, родственники, представители церквей, университетского сообщества и местные политики.

Салем имел образование в сфере управления бизнесом, Шерон была инженером-строителем, Сара — землемером, а Шекина училась на четвертом курсе по специальности «геоинформатика» в Техническом университете Кении. Представители университета назвали Шекину прилежной студенткой и лидером.

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Призывы усилить безопасность на дорогах

Во время церемонии прощания присутствующие призвали транспортные органы Кении усилить контроль за безопасностью на трассе между Момбасой и Найроби. Они указывали на опасные обгоны и неосторожное вождение на этой транспортной магистрали.

В мемориальном соборе ACK в Момбасе епископ Альфонс Бая провел отдельную заупокойную службу по четырем другим жертвам этой аварии из одной семьи: врачу Патрику Мутсунго, его жене Юнитте, их ребенку Ндуне и родственнику Мозесу Мвадзуу.

Епископ Бая заявил, что дорожные аварии разрушают семьи и обрывают жизни молодых людей. По приведенным им данным Национального управления транспорта и безопасности Кении, с начала 2026 года на дорогах страны погибли около 4 тысяч человек.

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