W Kinango w hrabstwie Kwale w Kenii apostoł Spencer Mdawe pochował w jednym grobie czworo swoich dzieci — Salema, Sharon, Sarę i Shekinah. Były one wśród 24 osób, które zginęły w czołowym zderzeniu autobusu z ciężarówką na odcinku Kanga trasy Mombasa–Nairobi w pobliżu Mtito Andei, podaje Nation Kenya.

Czworo dzieci z jednej rodziny

Do wypadku doszło wcześnie rano w niedzielę ubiegłego miesiąca. W autobusie było ponad 50 pasażerów: krewni, członkowie wspólnoty kościelnej oraz ponad tuzin pastorów, którzy wracali do Mombasy po pogrzebie biskupa w Lugari w hrabstwie Kakamega.

Spencer Mdawe przeżył wypadek i odniósł obrażenia. Stracił połowę z ośmiorga swoich dzieci. W ceremonii pożegnania uczestniczyli jego żona, krewni, przedstawiciele kościołów, społeczności uniwersyteckiej oraz lokalni politycy.

Salem miał wykształcenie w zakresie zarządzania biznesem, Sharon była inżynierką budownictwa, Sara — geodetką, a Shekinah studiowała na czwartym roku geoinformatykę na Technicznym Uniwersytecie Kenii. Przedstawiciele uczelni nazwali Shekinah pilną studentką i liderką.

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Wezwania do wzmocnienia bezpieczeństwa na drogach

Podczas ceremonii pożegnania obecni wezwali kenijskie władze transportowe do wzmocnienia kontroli bezpieczeństwa na trasie między Mombasą a Nairobi. Wskazywali na niebezpieczne wyprzedzanie i nieostrożną jazdę na tej arterii transportowej.

W katedrze pamiątkowej ACK w Mombasie biskup Alphonsus Baya odprawił osobne nabożeństwo żałobne za czworo innych ofiar tego wypadku z jednej rodziny: lekarza Patricka Mutsungo, jego żonę Unittę, ich dziecko Ndune oraz krewnego Mosesa Mwadzuu.

Biskup Baya oświadczył, że wypadki drogowe niszczą rodziny i przerywają życie młodych ludzi. Według przytoczonych przez niego danych Krajowego Urzędu Transportu i Bezpieczeństwa Kenii od początku 2026 roku na drogach kraju zginęło około 4 tys. osób.

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