在肯尼亚夸莱郡基南戈，使徒斯宾塞·姆达韦将自己的四名子女——萨利姆、沙龙、萨拉和谢基纳——合葬在一座坟墓中。据《Nation Kenya》报道，他们是蒙巴萨—内罗毕公路靠近姆蒂托安代的坎加路段上一辆巴士与重型卡车迎面相撞事故中遇难的24人之一。

同一家庭的四名子女

事故发生在上个月一个星期日的清晨。巴士上有50多名乘客，包括亲属、教会团体成员以及十多名牧师；他们在卡卡梅加郡卢加里参加一名主教的葬礼后，正返回蒙巴萨。

斯宾塞·姆达韦在车祸中幸存并受伤。他失去了八名子女中的一半。其妻子、亲属、教会代表、大学社区代表和当地政界人士出席了告别仪式。

萨利姆接受过企业管理教育，沙龙是一名土木工程师，萨拉是一名土地测量员，谢基纳则是肯尼亚技术大学地理信息学专业四年级学生。大学代表称谢基纳是一名勤奋的学生和领导者。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

呼吁加强道路安全

在告别仪式上，出席者呼吁肯尼亚交通主管部门加强对蒙巴萨至内罗毕公路安全的管控。他们指出，这条交通干线上存在危险超车和鲁莽驾驶问题。

在蒙巴萨的ACK纪念大教堂，阿方索斯·巴亚主教为同一家庭中另外四名事故遇难者举行了单独的追思仪式：医生帕特里克·穆松戈、其妻子尤妮塔、他们的孩子恩杜内以及亲属摩西·姆瓦祖乌。

巴亚主教表示，道路事故摧毁家庭，并夺走年轻人的生命。根据他引用的肯尼亚国家交通与安全管理局数据，自2026年初以来，该国道路上已有约4000人死亡。

关注我们在