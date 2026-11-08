台湾新北市农业局推出了一个用于通报树木褐根病的在线平台。该服务允许用户通过手机确定树木位置、上传照片并报告发现的病害迹象，《台北时报》报道。

病害热点地图

农业局局长陈世辉表示，褐根病是一种侵害树木根部的真菌病害。它会导致根部和树干基部腐烂，从而增加树木倒伏的风险。

他说，这种病害在早期难以发现，传染性很强，并可能大规模传播。陈世辉指出，及时通报和精准清除对于遏制其传播十分重要。

此前，此类病例的信息主要是在区公所或学校工作人员开展巡查和检查时收集的。陈世辉表示，这种方式无法全面反映该病害在全市的传播情况。

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新平台通过汇总过去五年的通报和数据，生成褐根病热点地图。用户可在地图上查看发现区域、地理坐标、负责机构以及每起病例的处理进度。

应关注哪些迹象

官员列举的树木受害迹象包括叶片异常发黄或枯萎，以及树干基部附近出现网状真菌覆盖物。发现这些症状的人被呼吁确定树木位置、拍照，并通过平台提交相关信息。

收到的通报将有助于更新病害热点数据，并确定应优先开展预防性检查的区域。

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