Biuro Rolnictwa Nowego Tajpej na Tajwanie uruchomiło internetową platformę do zgłaszania brunatnej zgnilizny korzeni drzew. Usługa umożliwia użytkownikom określenie za pomocą telefonu lokalizacji drzewa, przesłanie zdjęć i zgłoszenie wykrytych oznak choroby, informuje Taipei Times.

Mapa ognisk choroby

Dyrektor biura Chen Shih-hui powiedział, że brunatna zgnilizna korzeni jest chorobą grzybową atakującą korzenie drzew. Powoduje gnicie korzeni i podstawy pnia, przez co wzrasta ryzyko przewracania się drzew.

Jak powiedział, chorobę trudno wykryć na wczesnym etapie, jest bardzo zakaźna i może rozprzestrzeniać się na dużą skalę. Chen zaznaczył, że dla powstrzymania jej rozprzestrzeniania ważne są szybkie zgłoszenia i precyzyjne usuwanie.

Wcześniej informacje o takich przypadkach zbierano głównie podczas patroli i kontroli prowadzonych przez pracowników administracji dzielnicowych lub szkół. Według Chena takie podejście nie dawało pełnego obrazu rozprzestrzeniania się choroby w mieście.

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Nowa platforma tworzy mapę ognisk brunatnej zgnilizny korzeni, zestawiając zgłoszenia i dane z ostatnich pięciu lat. Można na niej sprawdzić obszary wykrycia, współrzędne geograficzne, odpowiedzialne instytucje oraz przebieg rozpatrywania każdego przypadku.

Na jakie oznaki zwracać uwagę

Wśród oznak porażenia drzew urzędnicy wymienili nienaturalne żółknięcie lub więdnięcie liści, a także siatkowaty nalot grzybowy przy podstawie pnia. Osoby, które zauważą takie objawy, wezwano do określenia lokalizacji drzewa, sfotografowania go i przekazania informacji za pośrednictwem platformy.

Otrzymane zgłoszenia mają pomóc w aktualizowaniu danych o ogniskach choroby oraz określaniu obszarów, w których w pierwszej kolejności należy przeprowadzać kontrole profilaktyczne.

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