在波兰，波兰排球联赛决定不推迟原定于11月8日和9日举行的比赛，届时全国将进行为期两天的全国哀悼。每场比赛前将举行一分钟默哀，比赛将在没有音乐伴奏的情况下进行。

比赛将按赛程举行

据Interia Sport报道，该决定涉及TAURON Liga、TAURON Liga Kobiet和TAURON 1. Liga的比赛。波兰排球联赛在声明中表示，所有已安排的比赛将按照赛程进行。每场比赛前都将进行一分钟默哀，且不会有音乐伴奏。

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比赛举办城市

TAURON Liga的比赛计划在热舒夫、苏瓦乌基、亚斯琴布-兹德鲁伊和奥尔什丁举行。TAURON Liga Kobiet的一场比赛将在奥波莱举行，TAURON 1. Liga的比赛则将在谢德尔采、森济舒夫-马沃波尔斯基和拉多姆举行。

波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基在克拉科夫街头发生枪击事件后，宣布11月8日至9日为全国哀悼日。据Interia Sport称，截至11月7日23时45分，袭击已造成6人死亡、十几人受伤。该媒体称为袭击者的男子已被拘留；据消息来源称，他在执法人员介入期间也受了伤。

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