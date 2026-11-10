吉利与雷诺的合资企业Horse Powertrain推出了一款全新的4.0升双涡轮增压V8 W40发动机。该动力单元可输出671马力和800牛·米扭矩；已确认将用于Lotus Type 135。据Motor1报道，这款车型可能成为复活的Esprit。

面向混合动力车型的发动机

W40的涡轮增压器采用hot-V布局，置于两列气缸之间。这种设计缩短了进气和排气路径，并使动力总成更加紧凑。该发动机还配备直喷系统，并采用轻量化材料制造：其重量约为200公斤。

Horse Powertrain开发这款V8，主要面向高性能混合动力汽车。该公司称，W40是一款从一开始就为与电动机协同工作而设计的发动机。预计Lotus Type 135混合动力系统的综合输出将超过1000马力，而V8本身提供的输出超过这一数值的一半。

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八速双离合变速箱

除V8外，吉利和雷诺还开发了一款配备双湿式离合器的八速自动变速箱。该变速箱可承受最高1050牛·米的扭矩；开发人员称，换挡将在不到20毫秒内完成。离合器接合前的预准备时间不到50毫秒。

新款Esprit计划于2028年首发。Lotus打算采用常规混合动力系统，而非插电式混合动力系统，从而无需配备大型电池和充电设备。该公司还将这款中置发动机车型V8版本的整备质量目标定在约1500公斤。

Horse Powertrain指出，凭借低转速时显著的扭矩，W40不仅可用于超级跑车，也可用于SUV和皮卡。

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