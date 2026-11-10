Horse Powertrain, wspólne przedsięwzięcie Geely i Renault, zaprezentowało nowy 4,0-litrowy silnik V8 W40 z dwiema turbosprężarkami. Jednostka rozwija 671 KM i 800 Nm momentu obrotowego; potwierdzono jej zastosowanie w Lotusie Type 135, który według Motor1 może stać się odrodzonym Espritem.

Silnik dla modeli hybrydowych

Turbosprężarki W40 umieszczono między rzędami cylindrów w układzie hot-V. Taka konstrukcja skraca układy dolotowy i wydechowy oraz pozwala uczynić zespół napędowy bardziej kompaktowym. Silnik ma także bezpośredni wtrysk i został wykonany z użyciem lekkich materiałów: jego masa wynosi około 200 kg.

Horse Powertrain opracowywało V8 przede wszystkim dla wysokowydajnych samochodów hybrydowych. Firma nazywa W40 silnikiem zaprojektowanym od początku do współpracy z silnikami elektrycznymi. Łączna moc układu hybrydowego Lotusa Type 135 ma, jak się oczekuje, przekroczyć 1000 KM, podczas gdy sam V8 zapewnia ponad połowę tej wartości.

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Ośmiobiegowa skrzynia z podwójnym sprzęgłem

Wraz z V8 Geely i Renault stworzyły ośmiobiegową automatyczną przekładnię z podwójnym mokrym sprzęgłem. Jest ona przystosowana do momentu obrotowego do 1050 Nm, a zmiana biegu, według deklaracji twórców, będzie trwała mniej niż 20 milisekund. Czas wstępnego przygotowania sprzęgła do załączenia wynosi mniej niż 50 milisekund.

Debiut nowego Esprita zaplanowano na 2028 rok. Lotus zamierza zastosować zwykły układ hybrydowy, a nie hybrydę plug-in, co pozwoli obejść się bez dużej baterii i wyposażenia do ładowania. Firma celuje również w masę własną wersji V8 samochodu z silnikiem umieszczonym centralnie na poziomie około 1500 kg.

W Horse Powertrain zaznaczono, że dzięki znacznemu momentowi obrotowemu przy niskich obrotach W40 może być stosowany nie tylko w supersamochodach, lecz także w SUV-ach i pickupach.

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