Horse Powertrain представила V8 на 671 к. с. для Lotus Type 135 — Motor1

Спільне підприємство Geely та Renault Horse Powertrain представило новий 4,0-літровий V8 W40 із двома турбокомпресорами. Агрегат розвиває 671 к. с. та 800 Нм крутного моменту; його підтверджено для Lotus Type 135, який, за даними Motor1, може стати відродженим Esprit.

Двигун для гібридних моделей

Турбіни W40 розміщені між рядами циліндрів за схемою hot-V. Така конструкція скорочує впускний і випускний тракти та дає змогу зробити силову установку компактнішою. Двигун також має безпосереднє упорскування та виготовлений із застосуванням легких матеріалів: його маса становить приблизно 200 кг.

Horse Powertrain розробляла V8 насамперед для високопродуктивних гібридних автомобілів. У компанії називають W40 двигуном, спроєктованим від початку для роботи разом з електромоторами. Сукупна віддача гібридної системи Lotus Type 135, як очікується, перевищить 1000 к. с., тоді як сам V8 забезпечує понад половину цього показника.

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Восьмиступенева коробка з подвійним зчепленням

Разом із V8 Geely та Renault створили восьмиступеневу автоматичну трансмісію з подвійним мокрим зчепленням. Вона розрахована на крутний момент до 1050 Нм, а перемикання передачі, за заявою розробників, відбуватиметься менш ніж за 20 мілісекунд. Час попередньої підготовки зчеплення до ввімкнення становить менш ніж 50 мілісекунд.

Дебют нового Esprit запланований на 2028 рік. Lotus має намір використати звичайну гібридну систему, а не плагін-гібрид, що дасть змогу обійтися без великої батареї та зарядного обладнання. Компанія також орієнтується на споряджену масу V8-версії середньомоторного автомобіля на рівні приблизно 1500 кг.

У Horse Powertrain зазначили, що завдяки значному крутному моменту на низьких обертах W40 може застосовуватися не лише у суперкарах, а й у позашляховиках та пікапах.

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