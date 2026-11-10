Совместное предприятие Geely и Renault Horse Powertrain представило новый 4,0-литровый V8 W40 с двумя турбокомпрессорами. Агрегат развивает 671 л. с. и 800 Нм крутящего момента; его подтвердили для Lotus Type 135, который, по данным Motor1, может стать возрождённым Esprit.

Двигатель для гибридных моделей

Турбокомпрессоры W40 расположены между рядами цилиндров по схеме hot-V. Такая конструкция сокращает впускной и выпускной тракты и позволяет сделать силовую установку более компактной. Двигатель также оснащён непосредственным впрыском и изготовлен с применением лёгких материалов: его масса составляет около 200 кг.

Horse Powertrain разрабатывала V8 прежде всего для высокопроизводительных гибридных автомобилей. В компании называют W40 двигателем, спроектированным с самого начала для работы вместе с электромоторами. Совокупная отдача гибридной системы Lotus Type 135, как ожидается, превысит 1000 л. с., тогда как сам V8 обеспечивает более половины этого показателя.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Восьмиступенчатая коробка с двойным сцеплением

Вместе с V8 Geely и Renault создали восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию с двойным мокрым сцеплением. Она рассчитана на крутящий момент до 1050 Нм, а переключение передачи, по заявлению разработчиков, будет происходить менее чем за 20 миллисекунд. Время предварительной подготовки сцепления к включению составляет менее 50 миллисекунд.

Дебют нового Esprit запланирован на 2028 год. Lotus намерена использовать обычную гибридную систему, а не подключаемый гибрид, что позволит обойтись без большой батареи и зарядного оборудования. Компания также ориентируется на снаряжённую массу V8-версии среднемоторного автомобиля на уровне около 1500 кг.

В Horse Powertrain отметили, что благодаря значительному крутящему моменту на низких оборотах W40 может применяться не только в суперкарах, но и во внедорожниках и пикапах.

Читай нас в