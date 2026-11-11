Президент Польши Кароль Навроцкий несколько дней назад заявил, что примет участие в Марше независимости, запланированном на 11 ноября в Варшаве. В этом году шествие пройдет под лозунгом «Поляк в Польше — хозяин», сообщает RMF24.

Маршрут и программа

Участники должны пройти традиционным маршрутом от Рондо Дмовского по Иерусалимским аллеям и Понятовскому мосту к территории возле Национального стадиона. Начало шествия запланировано на 14:30, а передняя часть колонны, как ожидается, прибудет к стадиону примерно в 16:30.

Возле Национального стадиона запланированы концерты и показ полонеза. С утра люди в бело-красных шарфах, шапках, повязках и с кокардами направлялись к Дворцу культуры и науки и на Королевский тракт. В центре города также работали палатки с бело-красной символикой.

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Ожидания организаторов и безопасность

Ассоциация «Марш независимости», которая организует мероприятие, ожидает рекордное количество участников — до полумиллиона человек. Руководитель охраны марша Матеуш Марзох сообщил, что к обеспечению безопасности на мероприятии этого года привлекут почти тысячу человек.

На маршруте будут дежурить десятки бригад экстренной медицинской помощи в стационарных пунктах, а также почти 200 спасателей в пеших патрулях. Столичная полиция заявила о готовности обеспечивать безопасность во время Национального дня независимости. В помощь варшавскому гарнизону направили дополнительные силы полиции из других воеводств.

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