Prezydent Polski Karol Nawrocki kilka dni temu oświadczył, że weźmie udział w Marszu Niepodległości zaplanowanym na 11 listopada w Warszawie. Tegoroczny marsz odbędzie się pod hasłem „Polak w Polsce — gospodarzem”, informuje RMF24.

Trasa i program

Uczestnicy mają przejść tradycyjną trasą od Ronda Dmowskiego Alejami Jerozolimskimi i Mostem Poniatowskiego do terenu w pobliżu Stadionu Narodowego. Rozpoczęcie marszu zaplanowano na godz. 14:30, a czoło kolumny ma dotrzeć do stadionu około godz. 16:30.

W pobliżu Stadionu Narodowego zaplanowano koncerty i pokaz poloneza. Od rana ludzie w biało-czerwonych szalikach, czapkach, opaskach i z kokardami kierowali się do Pałacu Kultury i Nauki oraz na Trakt Królewski. W centrum miasta działały także stoiska z biało-czerwoną symboliką.

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Oczekiwania organizatorów i bezpieczeństwo

Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości”, które organizuje wydarzenie, oczekuje rekordowej liczby uczestników — do pół miliona osób. Szef ochrony marszu Mateusz Marzoch poinformował, że do zabezpieczenia tegorocznego wydarzenia zaangażowanych zostanie blisko tysiąc osób.

Na trasie dyżurować będą dziesiątki zespołów ratownictwa medycznego w stacjonarnych punktach, a także blisko 200 ratowników w patrolach pieszych. Stołeczna policja oświadczyła, że jest gotowa zapewniać bezpieczeństwo podczas Narodowego Święta Niepodległości. Do pomocy garnizonowi warszawskiemu skierowano dodatkowe siły policyjne z innych województw.

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