塞浦路斯计划从2033年起，在其专属经济区第10区块的格劳库斯和佩加索斯气田开始开采天然气。能源部长迈克尔·达米亚诺斯在总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯与埃克森美孚全球勘探副总裁约翰·阿迪尔会面后表示，该项目预计于2029年作出最终投资决定，Cyprus Mail报道。

钻探将于12月恢复

达米亚诺斯指出，相关工作正按照预先确定的时间表进行。他还表示，新的钻探工作将于12月开始。

约翰·阿迪尔确认，钻井平台将于12月返回塞浦路斯，在佩加索斯气田进行额外钻探和测试。他表示，这些工作将有助于形成提交气田开发和生产计划的方案，该计划预计将于明年提交。

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天然气出口选项

第10区块的权益由埃克森美孚和卡塔尔能源共同持有。6月，两个气田均被认定具备商业开发价值。塞浦路斯总统当时称，这一决定证实了塞浦路斯专属经济区以及东地中海作为欧洲潜在能源走廊的前景。

埃克森美孚正在考虑多种开发这些储量的方式：在塞浦路斯建设设施并铺设通往埃及的管道、利用埃及现有的天然气液化设施，或建设浮式LNG工厂。阿迪尔指出，浮式方案通常需要更高成本，而建设陆上LNG工厂则需要比目前在第10区块发现的更多资源。

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