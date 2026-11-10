Cypr planuje rozpocząć wydobycie gazu ziemnego ze złóż Glaucus i Pegasus w bloku 10 swojej wyłącznej strefy ekonomicznej w 2033 roku. Ostateczna decyzja inwestycyjna dotycząca projektu jest oczekiwana w 2029 roku, poinformował minister energii Michael Damianos po spotkaniu prezydenta Nikosa Christodoulidesa z wiceprezesem ExxonMobil ds. globalnych poszukiwań Johnem Ardillem, donosi Cyprus Mail.

Wiercenia zostaną wznowione w grudniu

Damianos zaznaczył, że prace przebiegają zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Poinformował również o nowych wierceniach, które mają rozpocząć się w grudniu.

John Ardill potwierdził, że wiertnia powróci na Cypr w grudniu w celu dodatkowych wierceń i testów na złożu Pegasus. Jak powiedział, prace te pomogą określić podejście do złożenia planu zagospodarowania i wydobycia ze złoża, którego oczekuje się w przyszłym roku.

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Opcje eksportu gazu

Prawa do bloku 10 są wspólnie własnością ExxonMobil i QatarEnergy. W czerwcu oba złoża uznano za komercyjnie opłacalne. Prezydent Cypru nazwał wówczas tę decyzję potwierdzeniem perspektyw cypryjskiej wyłącznej strefy ekonomicznej oraz wschodniej części Morza Śródziemnego jako potencjalnego korytarza energetycznego dla Europy.

ExxonMobil rozważa kilka sposobów zagospodarowania złóż: budowę obiektu na Cyprze z rurociągiem do Egiptu, wykorzystanie istniejących egipskich instalacji do skraplania gazu lub pływającą instalację LNG. Ardill zauważył, że wariant pływający zwykle wymaga wyższych kosztów, a budowa lądowych zakładów LNG wymaga większych zasobów niż te, które obecnie odkryto w bloku 10.

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