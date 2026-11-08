在澳大利亚维多利亚州东吉普斯兰地区，53只极度濒危的南方巨型掘穴蛙在完成保护繁育计划后被放归野外。澳大利亚广播公司新闻报道称，这些动物由墨尔本动物园和希尔斯维尔保护区的专家饲养。

火灾后获救

这些蛙的蝌蚪是在2019—2020年火灾季的大规模森林火灾后被发现的，这一火灾季被称为“黑色夏季”。大火摧毁了东吉普斯兰该物种大量的森林栖息地。Snowline Ecology的爬虫两栖动物学家马特·克兰西称，在不比水坑大的水体中发现蝌蚪堪称奇迹。

据他所说，部分地区被完全烧毁，且没有留下植被，专家认为这可能严重影响了这些蛙的个别种群。2021年，克兰西与其他科学家及野生动物专家共同将获救的蝌蚪转移至希尔斯维尔保护区。

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首次圈养繁殖

在希尔斯维尔保护区，蝌蚪被饲养至变态发育完成，去年该物种首次在圈养环境中成功繁殖。Zoos Victoria濒危物种饲养员梅根·莱恩表示，这项工作使得为后代保存这些蛙的遗传材料成为可能，也获得了有关该物种的新数据。

南方巨型掘穴蛙拥有大眼睛和强壮的四肢，体型约与板球相当。它分布于澳大利亚东南部，从新南威尔士州袋鼠谷以南地区，穿过维多利亚州，至吉普斯兰中部的沃尔哈拉。火灾、干旱和壶菌病——一种常见的两栖动物疾病——均影响了该物种的数量。

这些蛙大部分时间生活在地下，只有在强降雨后才会到地表繁殖，因此该物种的总数量尚未确定。维多利亚州已知的其繁殖地点不足五处。放归后，科学家将监测这些蛙；安装在森林中的录音设备将有助于记录其独特叫声，并确定潜在繁殖地点。

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