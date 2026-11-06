Airbnb planuje rozpocząć wdrażanie agenta AI do planowania podróży w pierwszej połowie 2027 roku. Nowe narzędzie będzie tworzyć spersonalizowany interfejs wokół zapytania użytkownika i ma pomóc zorganizować wyjazd w jednym miejscu.

Interfejs w czasie rzeczywistym

Jak informuje Engadget, Airbnb opowiedziało o pracach nad agentem w liście do akcjonariuszy opublikowanym wraz z wynikami finansowymi za trzeci kwartał 2026 roku. Firma uważa, że tradycyjny chatbot nie jest optymalnym formatem do planowania podróży.

W zależności od zapytania agent będzie mógł w czasie rzeczywistym dodawać do interfejsu mapy, zdjęcia, trasy i porównania. Airbnb poinformowało również, że użytkownicy będą mogli wykonywać działania bezpośrednio w tym środowisku. Jednocześnie firma nie sprecyzowała, które usługi będą dostępne od początku.

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Planowanie całej podróży

W przyszłości Airbnb chce, aby agent pomagał gościom planować całą podróż za pośrednictwem jednej usługi — w zakresie zakwaterowania, hoteli, usług, atrakcji i innych ofert. Wcześniej Airbnb dodało już do aplikacji między innymi dostawę produktów spożywczych oraz wynajem samochodów, łodzi i sprzętu narciarskiego w wybranych miejscach.

Kilka miesięcy wcześniej platforma uruchomiła również wyszukiwanie AI z zapytaniami w języku naturalnym oraz opisy AI dla ogłoszeń o zakwaterowaniu.

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