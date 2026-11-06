Airbnb планирует в первой половине 2027 года начать внедрение ИИ-агента для планирования путешествий. Новый инструмент будет создавать персонализированный интерфейс вокруг запроса пользователя и должен помочь организовать поездку в одном месте.

Интерфейс в реальном времени

Как сообщает Engadget, Airbnb рассказала о разработке агента в письме акционерам, опубликованном вместе с финансовыми результатами за третий квартал 2026 года. В компании считают, что традиционный чат-бот не является оптимальным форматом для планирования поездок.

В зависимости от запроса агент сможет в реальном времени добавлять в интерфейс карты, фотографии, маршруты и сравнения. Airbnb также заявила, что пользователи смогут выполнять действия непосредственно в этой среде. При этом в компании не уточнили, какие именно сервисы будут доступны с самого начала.

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Планирование всей поездки

В перспективе Airbnb хочет, чтобы агент помогал гостям планировать всё путешествие через один сервис — в рамках жилья, отелей, услуг, впечатлений и других предложений. Ранее Airbnb уже добавила в приложение, в частности, доставку продуктов, аренду автомобилей, лодок и лыжного снаряжения в отдельных направлениях.

Несколькими месяцами ранее платформа также запустила ИИ-поиск с запросами на естественном языке и ИИ-описания для объявлений о жилье.

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