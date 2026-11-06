ARCA otrzymała zezwolenie na zakład amunicji w Estonii — ERR News

Turecka firma zbrojeniowa ARCA otrzymała w Estonii zezwolenie na działalność dla planowanego zakładu amunicji w parku przemysłu obronnego Põhja-Kiviõli. Przedsiębiorstwo ma rozpocząć produkcję w 2028 roku i wytwarzać amunicję dużego kalibru, w tym 155-milimetrowe pociski artyleryjskie.

Zezwolenie dla estońskiej spółki ARCA Baltics Operations wydano 20 października, informuje ERR News. Według portalu produkty zakładu mają być wykorzystywane przez Estońskie Siły Obronne.

Inwestycje i infrastruktura

ARCA zamierza zainwestować 300 mln euro w infrastrukturę produkcyjną, wyposażenie i magazyny. Firma zadeklarowała również gotowość utworzenia w regionie do 1 000 miejsc pracy.

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Państwo przekaże firmie działkę o powierzchni 141 hektarów w parku przemysłu obronnego Põhja-Kiviõli. Estońskie władze planują zainwestować do 10 mln euro w drogi dojazdowe, ogrodzenie obwodowe oraz przyłącza energii elektrycznej, gazu i wody, niezbędne do produkcji.

Kolejne etapy

Po otrzymaniu zezwolenia strony mają zawrzeć umowę dotyczącą praw rzeczowych; zakończenie procedury notarialnej planowane jest do końca roku. Rzeczniczka estońskiego Ministerstwa Obrony Ines Edur zaznaczyła, że obecnie firma może kontynuować prace projektowe i inne działania przygotowawcze. Do budowy będzie mogła przystąpić po zawarciu umowy i uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Wydawanie zezwoleń na produkcję amunicji wojskowej w Estonii nadzoruje komisja utworzona zgodnie z ustawą o broni. W jej skład wchodzą przedstawiciele Urzędu Ochrony Konsumentów i Regulacji Technicznych, Policji i Straży Granicznej, Estońskich Sił Obronnych, służby ratowniczej oraz służby bezpieczeństwa wewnętrznego.

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