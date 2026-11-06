ARCA получила разрешение на завод боеприпасов в Эстонии — ERR News

Турецкая оборонная компания ARCA получила в Эстонии разрешение на деятельность для запланированного завода боеприпасов в парке оборонной промышленности Пыхья-Кивиыли. Предприятие должно начать производство в 2028 году и выпускать крупнокалиберные боеприпасы, в том числе 155-миллиметровые артиллерийские снаряды.

Разрешение эстонской структуре ARCA Baltics Operations выдали 20 октября, сообщает ERR News. По данным издания, продукцию предприятия планируют использовать Силы обороны Эстонии.

Инвестиции и инфраструктура

ARCA намерена инвестировать 300 млн евро в производственную инфраструктуру, оборудование и складские помещения. Компания также заявила о готовности создать в регионе до 1 000 рабочих мест.

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Государство предоставит компании участок площадью 141 гектар в парке оборонной промышленности Пыхья-Кивиыли. Эстонские власти планируют вложить до 10 млн евро в подъездные дороги, ограждение по периметру, а также подключение электро-, газо- и водоснабжения, необходимое для производства.

Следующие этапы

После получения разрешения стороны должны заключить договор о вещных правах; завершить процедуру у нотариуса планируют до конца года. Представительница Министерства обороны Эстонии Инес Эдур отметила, что сейчас компания может продолжать проектирование и другие подготовительные работы. К строительству она сможет перейти после заключения договора и получения разрешения на строительство.

Выдачу разрешений на производство военных боеприпасов в Эстонии контролирует комиссия, созданная в соответствии с Законом об оружии. В нее входят представители Управления по защите прав потребителей и техническому регулированию, полиции и пограничной службы, Сил обороны Эстонии, спасательной службы и службы внутренней безопасности.

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