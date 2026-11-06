На Корсике во Франции два человека погибли после того, как ночью автомобиль смыло паводком на дороге RT10 между Бонифачо и Порто-Веккьо. В машине находились три человека: выжила 40-летняя женщина, которую спасатели эвакуировали на вертолёте, сообщает Interia.

Эвакуация пострадавшей

По данным директора канцелярии префекта Корсики Андре Лемьера, трагедия произошла около часа ночи с четверга на пятницу. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что женщину подняли на борт вертолёта с помощью лебёдки и доставили в больницу.

Медицинская помощь также потребовалась пожарному, участвовавшему в спасении женщины: у него выявили симптомы переохлаждения. По информации Corse Matin, погибшие были жителями Порто-Веккьо и возвращались из аэропорта Фигари, когда их застала внезапная повень.

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Повреждённые дороги и мосты

С середины недели на острове продолжаются интенсивные дожди. Больше всего пострадали восток и юг Корсики, где со среды выпало от 150 до 250 литров воды на квадратный метр, а местами — до 300–350 литров на квадратный метр.

В Бонифачо закрыли школы и муниципальные ясли-детский сад, а занятия также приостановили ещё в 11 городах острова. Из-за непогоды были мобилизованы 85 пожарных. Наводнение частично разрушило мост между Мюратедду и Порто-Веккьо, переправу Альзу-ди-Гджаддина закрыли, а ряд дорог стал непроезжим.

Мэр Порто-Веккьо Жан-Кристоф Анжелини заявил, что после стихии город выглядит как после бомбардировки: разрушены участки городской сети и смыты старые мосты. В юго-западной части Корсики действовало оранжевое предупреждение Météo-France из-за сильных дождей и наводнений.

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