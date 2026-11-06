Министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир провели телефонный разговор с вице-премьером КНР Хэ Лифэном накануне запланированной встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне. Стороны завершают подготовку к переговорам, которые должны состояться в этом месяце, сообщает South China Morning Post.

Требования США по поводу договоренностей

По сообщению Министерства финансов США, Бессент подчеркнул необходимость полного и немедленного выполнения Китаем обязательств, взятых в Пусане. Он также выразил обеспокоенность последними действиями Пекина и отметил, что дальнейший прогресс будет зависеть от конкретных результатов выполнения договоренностей.

Американское ведомство не уточнило, какие именно действия Китая стали предметом обеспокоенности. Ранее Вашингтон поднимал вопрос экспорта редкоземельных металлов и призывал Пекин ускорить согласование поставок этих стратегических минералов.

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Торговое перемирие

Бессент и Хэ Лифэн в последний раз встречались перед государственным визитом Си Цзиньпина в Вашингтон в сентябре. Тогда они договорились продлить на два месяца торговое соглашение, достигнутое в Южной Корее, — до 10 января 2027 года. Его первоначальный годовой срок должен был завершиться 10 ноября 2026 года.

Соглашение, достигнутое в Пусане в октябре 2025 года, предусматривало снижение США пошлин на часть китайского импорта и приостановку дополнительных торговых ограничений. Китай со своей стороны приостановил часть экспортных ограничений на редкоземельные металлы, согласился покупать американские соевые бобы и ограничивать экспорт химикатов, используемых для производства фентанила.

Накануне Министерство коммерции КНР заявило, что готово расширять закупки американской сельскохозяйственной продукции при условии реализации договоренностей о взаимном снижении пошлин на товары стоимостью 30 млрд долларов США с каждой стороны. Встреча Трампа и Си в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне должна стать их третьими личными переговорами в этом году.

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