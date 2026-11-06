法国科西嘉岛两人在夜间因汽车在博尼法乔和韦基奥港之间的RT10公路上被洪水冲走而死亡。车内共有三人：一名40岁女子幸存，救援人员用直升机将她疏散，Interia报道。

伤者疏散

据科西嘉行政长官办公室主任安德烈·莱米耶尔称，悲剧发生在周四至周五凌晨约1时。法国内政部长洛朗·努涅斯表示，这名女子通过绞盘被吊上直升机，并被送往医院。

一名参与营救该女子的消防员也需要医疗救助：他出现了失温症状。据Corse Matin报道，遇难者是韦基奥港居民，当突发洪水袭来时，他们正从菲加里机场返回。

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受损的道路和桥梁

自本周中旬以来，岛上一直持续强降雨。科西嘉岛东部和南部受灾最严重，自周三以来每平方米降雨量达150至250升，部分地区达到每平方米300至350升。

博尼法乔的学校和市立托幼园被关闭，岛上另外11个城镇的教学活动也暂停。由于恶劣天气，85名消防员被动员起来。洪水部分摧毁了穆拉泰杜和韦基奥港之间的一座桥梁，阿尔祖-迪-贾迪纳渡口被关闭，多条道路无法通行。

韦基奥港市长让-克里斯托夫·安热利尼表示，灾害过后，这座城市看起来像遭受过轰炸：城市网络的一些路段被毁，旧桥被洪水冲走。科西嘉岛西南部发布了Météo-France的橙色强降雨和洪水预警。

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