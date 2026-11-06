Na Korsyce we Francji dwie osoby zginęły po tym, jak w nocy samochód został porwany przez wezbrany nurt na drodze RT10 między Bonifacio a Porto-Vecchio. W pojeździe znajdowały się trzy osoby: przeżyła 40-letnia kobieta, którą ratownicy ewakuowali śmigłowcem, informuje Interia.

Ewakuacja poszkodowanej

Według André Lemiere'a, dyrektora kancelarii prefekta Korsyki, do tragedii doszło około godziny pierwszej w nocy z czwartku na piątek. Minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nunez poinformował, że kobietę podjęto na pokład śmigłowca za pomocą wyciągarki i przewieziono do szpitala.

Pomocy medycznej potrzebował również strażak uczestniczący w ratowaniu kobiety: stwierdzono u niego objawy hipotermii. Według Corse Matin ofiary śmiertelne były mieszkańcami Porto-Vecchio i wracały z lotniska Figari, gdy zaskoczyła je nagła powódź.

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Uszkodzone drogi i mosty

Od połowy tygodnia na wyspie trwają intensywne opady deszczu. Najbardziej ucierpiały wschodnia i południowa Korsyka, gdzie od środy spadło od 150 do 250 litrów wody na metr kwadratowy, a miejscami nawet 300–350 litrów na metr kwadratowy.

W Bonifacio zamknięto szkoły i miejski żłobek-przedszkole, a zajęcia zawieszono również w kolejnych 11 miastach na wyspie. Z powodu złej pogody zmobilizowano 85 strażaków. Powódź częściowo zniszczyła most między Murateddu a Porto-Vecchio, zamknięto przeprawę Alzu di Ghjadina, a szereg dróg stał się nieprzejezdny.

Burmistrz Porto-Vecchio Jean-Christophe Angelini oświadczył, że po żywiole miasto wygląda jak po bombardowaniu: zniszczone zostały odcinki miejskiej sieci, a stare mosty zostały porwane przez wodę. W południowo-zachodniej części Korsyki obowiązywało pomarańczowe ostrzeżenie Météo-France przed silnymi opadami i powodziami.

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