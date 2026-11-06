Президент Мексики Шейнбаум заявила, что Национальный избирательный институт страны, INE, необходимо «очистить» после скандала вокруг контрактов на поставку избирательных материалов. Как сообщает Mexico News Daily, она сказала, что институт должен гарантировать волю избирателей, честные выборы, прозрачность и республиканскую бережливость.

Заявления о работе INE

Шейнбаум утверждает, что коррупция при заключении контрактов на избирательные материалы в INE могла иметь место не только во время работы бывшей главы института Гвадалупе Таддеи. По ее словам, такие случаи происходили на протяжении всего периода, когда INE в 2014–2023 годах возглавлял Лоренсо Кордова, а возможно, и раньше. В то же время она отметила, что это должен установить аудит.

Таддеи подала в отставку на прошлой неделе на фоне обвинений в том, что выгодные контракты получали компании, связанные с предпринимателем Хосе Альфредо Эрнандесом Касильясом, с которым у нее, по данным издания, были близкие личные отношения. Mexico News Daily также сообщает, что Таддеи и Эрнандес Касильяс, вероятно, были внесены в список заблокированных лиц Министерства финансов и должны быть расследованы федеральными прокурорами.

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Убийство члена городского совета

Во время утренней пресс-конференции Шейнбаум также прокомментировала убийство члена городского совета Куэрнаваки Габриэля Риваса Риоса, представителя партии Morena и экологического активиста. Ривас был убит в среду в столице штата Морелос. Президент назвала преступление печальным и возмутительным и заявила, что оно было направлено именно против политика. Она попросила федеральный Кабинет безопасности поддержать прокуратуру Морелоса в расследовании.

Ривас критиковал жилищный проект Alto Verde, предложенный на территории Ла-Касауатера в Куэрнаваке, из-за возможных экологических последствий. Шейнбаум сказала, что ее администрация вместе с губернатором Морелоса Маргаритой Гонсалес Саравией рассмотрит возможные действия в отношении этого проекта. По ее словам, Ривас не обращался за федеральной защитой.

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