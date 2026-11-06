В Китае государственные СМИ показали межконтинентальную баллистическую ракету DF-61, способную нести ядерный заряд, а также редко демонстрируемую сверхзвуковую крылатую ракету большой дальности DF-100. Об этом сообщает South China Morning Post.

Показ приурочили к 66-й годовщине первого успешного запуска DF-1 — первой ракеты серии Dongfeng. DF-1, баллистическую ракету класса «земля — земля» малой дальности, 5 ноября 1960 года впервые успешно запустили с пусковой площадки Цзюцюань. Созданная на основе советских ракетных технологий, она положила начало китайской программе баллистических ракет Dongfeng.

DF-61 в регулярной подготовке

Китайский государственный телеканал CCTV со ссылкой на военную экспертку Шао Юнлин сообщил, что DF-61 уже используется в регулярной подготовке Ракетных войск Народно-освободительной армии Китая. По ее словам, ракету относительно быстро интегрировали в действующие системы командования, связи, логистики и технического обеспечения.

Регулярные тренировки предусматривают практическую подготовку с полевыми маневрами и передислокацией между пусковыми позициями. CCTV назвал DF-61 стратегической ядерной платформой для межконтинентальных ударов, которая является частью китайского потенциала ядерного сдерживания и ответного удара.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ограничения полетов и предположения о запуске

В то же время в китайских соцсетях и на форуме Sino Defence Forum появились неподтвержденные предположения о возможном внутреннем испытании межконтинентальной ракеты. Согласно сообщению на форуме, восемь авиационных уведомлений, выпущенных в среду, устанавливали на четверг четыре временные опасные зоны на севере и северо-западе Китая.

Гражданским самолетам запретили вход в эти зоны на всех высотах. В одном из сообщений предполагалось, что НОАК могла имитировать удар МБР с последующим перехватом ракеты на среднем участке траектории. Цель ограничений не объяснили, а возможное испытание официально не подтверждали. South China Morning Post отмечает, что не смогла независимо проверить эти сообщения из соцсетей.

Отдельно CCTV показал редкие кадры DF-100, также известной как CJ-100. Эту сверхзвуковую крылатую ракету впервые представили на военном параде в 2019 году; она дополняет китайский арсенал баллистических ракет, в частности противокорабельную DF-21D.

Читай нас в