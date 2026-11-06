中国官方媒体展示了可携带核弹头的DF-61洲际弹道导弹，以及鲜少公开展示的DF-100远程超音速巡航导弹。据《南华早报》报道。

此次展示恰逢东风系列首枚导弹DF-1首次成功发射66周年。DF-1是一种短程地对地弹道导弹，1960年11月5日首次从酒泉发射场成功发射。该导弹基于苏联导弹技术研制，开启了中国的东风弹道导弹计划。

DF-61投入常规训练

中国国营电视台央视援引军事专家邵永灵的话报道称，DF-61已被用于中国人民解放军火箭军的常规训练。她表示，该导弹较快地被整合进现有的指挥、通信、后勤和技术保障系统。

常规训练包括配合野外机动以及在发射阵地之间转移的实战训练。央视称，DF-61是用于洲际打击的战略核平台，是中国核威慑和报复性打击能力的一部分。

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飞行限制与发射猜测

与此同时，中国社交媒体和Sino Defence Forum论坛上出现了有关可能进行国内洲际导弹试验的未经证实的猜测。根据论坛帖文，周三发布的八份航空通告为周四在中国北部和西北部设立了四个临时危险区。

民用飞机被禁止在所有高度进入这些区域。一则帖文推测，解放军可能模拟了洲际弹道导弹打击，随后在导弹飞行轨迹中段实施拦截。限制的目的未获解释，可能的试验也未得到官方确认。《南华早报》指出，该报无法独立核实这些社交媒体消息。

此外，央视还展示了DF-100的罕见画面，该导弹也被称为CJ-100。这种超音速巡航导弹于2019年首次在阅兵式上亮相；它补充了中国的弹道导弹武库，包括DF-21D反舰导弹。

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