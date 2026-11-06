W Chinach państwowe media pokazały międzykontynentalny pocisk balistyczny DF-61, zdolny do przenoszenia ładunku jądrowego, a także rzadko prezentowany naddźwiękowy pocisk manewrujący dalekiego zasięgu DF-100. Poinformował o tym South China Morning Post.

Pokaz zorganizowano z okazji 66. rocznicy pierwszego udanego startu DF-1 — pierwszego pocisku z serii Dongfeng. DF-1, balistyczny pocisk ziemia–ziemia krótkiego zasięgu, po raz pierwszy pomyślnie wystrzelono z kosmodromu Jiuquan 5 listopada 1960 roku. Skonstruowany na bazie radzieckich technologii rakietowych, zapoczątkował chiński program pocisków balistycznych Dongfeng.

DF-61 w regularnym szkoleniu

Chińska państwowa telewizja CCTV, powołując się na ekspertkę wojskową Shao Yongling, podała, że DF-61 jest już wykorzystywany w regularnym szkoleniu Wojsk Rakietowych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Według niej pocisk stosunkowo szybko zintegrowano z istniejącymi systemami dowodzenia, łączności, logistyki i zabezpieczenia technicznego.

Regularne szkolenia obejmują praktyczne ćwiczenia z manewrami polowymi i przemieszczaniem między stanowiskami startowymi. CCTV nazwała DF-61 strategiczną platformą jądrową do uderzeń międzykontynentalnych, która stanowi część chińskiego potencjału odstraszania jądrowego i uderzenia odwetowego.

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Ograniczenia lotów i spekulacje o starcie

Jednocześnie w chińskich mediach społecznościowych i na forum Sino Defence Forum pojawiły się niepotwierdzone spekulacje o możliwym krajowym teście pocisku międzykontynentalnego. Według wpisu na forum osiem komunikatów lotniczych wydanych w środę ustanawiało na czwartek cztery tymczasowe strefy zagrożenia na północy i północnym zachodzie Chin.

Samolotom cywilnym zakazano wlatywania do tych stref na wszystkich wysokościach. Jeden z wpisów sugerował, że ChALW mogła symulować uderzenie ICBM, po którym nastąpiło przechwycenie pocisku w środkowej fazie jego trajektorii. Cel ograniczeń nie został wyjaśniony, a możliwy test nie został oficjalnie potwierdzony. South China Morning Post zaznacza, że nie zdołał niezależnie zweryfikować tych doniesień z mediów społecznościowych.

Osobno CCTV pokazała rzadkie nagrania DF-100, znanego także jako CJ-100. Ten naddźwiękowy pocisk manewrujący po raz pierwszy zaprezentowano na paradzie wojskowej w 2019 roku; uzupełnia on chiński arsenał pocisków balistycznych, w tym przeciwokrętowy DF-21D.

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