В Израиле полиция и Еврейский национальный фонд (KKL-JNF) готовятся демонтировать несанкционированный форпост, который поселенцы движения Nahala обустроили в лесу Симхони возле границы с сектором Газа. Как сообщает Jerusalem Post, представители полиции и фонда осмотрели территорию, чтобы скоординировать операцию, которую ожидалось провести на следующей неделе.

Форпост в лесу Симхони

Форпост был создан в середине октября на земле, находящейся в управлении KKL-JNF, между кибуцами Кфар-Аза и Нахаль-Оз. Поселенцы прибыли туда ночью, установили трейлеры и объявили об основании новой общины. По данным издания, это было частью их кампании по продвижению еврейских поселений в секторе Газа.

Полиция надеялась договориться с участниками движения о добровольном выезде, однако готовилась применить силу в случае отказа. В Nahala заявили Ynet, что не планируют сопротивляться демонтажу, но намерены переместиться в другое место возле границы и продолжать усилия по созданию поселения в Газе.

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Заявления движения и ограничения доступа

После прибытия поселенцев в октябре Армия обороны Израиля перекрыла дороги возле Кфар-Азы и Нахаль-Оза, а полиция разогнала группу. Военные также объявили закрытой зоной территорию между пограничным ограждением и израильскими населёнными пунктами, чтобы не допустить возвращения поселенцев.

Nahala утверждала, что в создании форпоста под названием «Пионеры Газы» приняли участие более 700 человек. В то же время военные источники сообщили Jerusalem Post, что на месте находились примерно 50 человек. Движение также призвало следующее правительство Израиля включить в коалиционные принципы создание израильских общин в Газе, отмену закона о размежевании и поощрение эмиграции палестинцев из сектора.

По данным издания, ЕС назвал движение Nahala и его основательницу Даниэллу Вайс экстремистским израильским поселенческим движением, ответственным за серьёзные и систематические нарушения прав палестинцев на Западном берегу. В рамках этого решения активы организации были заморожены, в том числе запрещено прямо или косвенно предоставлять ей средства или экономические ресурсы.

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