以色列警方和犹太国家基金（KKL-JNF）正准备拆除一处未经授权的前哨站，该前哨站由Nahala运动的定居者在加沙地带边境附近的西姆霍尼森林设立。据《耶路撒冷邮报》报道，警方和基金代表已勘察该地区，以协调原计划于下周开展的行动。

西姆霍尼森林内的前哨站

该前哨站于10月中旬在由KKL-JNF管理的土地上建立，位于卡法尔阿扎和纳哈尔奥兹两个基布兹之间。定居者夜间抵达那里，安置了拖车，并宣布建立一个新社区。据该报报道，这是他们推动在加沙地带建设犹太人定居点的行动的一部分。

警方希望与该运动成员就自愿离开达成协议，但也准备在遭到拒绝时使用武力。Nahala向Ynet表示，他们不计划抵抗拆除行动，但打算迁往边境附近的另一个地点，并继续推动在加沙建立定居点。

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该运动的声明与出入限制

定居者10月抵达后，以色列国防军封锁了卡法尔阿扎和纳哈尔奥兹附近的道路，警方则驱散了该团体。军方还将边境围栏与以色列居民点之间的地区宣布为封闭区域，以防止定居者返回。

Nahala声称，700多人参与建立了名为“加沙先驱者”的前哨站。与此同时，军方消息人士向《耶路撒冷邮报》表示，现场约有50人。该运动还呼吁以色列下一届政府将建设加沙以色列社区、废除脱离接触法以及鼓励巴勒斯坦人离开该地带移民纳入联盟原则。

据该报报道，欧盟将Nahala运动及其创始人丹妮埃拉·魏斯称为极端主义以色列定居者运动，认为其应对在约旦河西岸严重且系统性侵犯巴勒斯坦人权利负责。根据这一决定，该组织资产被冻结，其中包括禁止直接或间接向其提供资金或经济资源。

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