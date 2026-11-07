W Izraelu policja i Żydowski Fundusz Narodowy (KKL-JNF) przygotowują się do demontażu nieautoryzowanego posterunku, który osadnicy ruchu Nahala utworzyli w Lesie Simhoni w pobliżu granicy ze Strefą Gazy. Jak informuje Jerusalem Post, przedstawiciele policji i funduszu skontrolowali teren, aby skoordynować operację, którą planowano przeprowadzić w przyszłym tygodniu.

Posterunek w Lesie Simhoni

Posterunek utworzono w połowie października na ziemi zarządzanej przez KKL-JNF, między kibucami Kfar Aza i Nahal Oz. Osadnicy przybyli tam nocą, ustawili przyczepy i ogłosili założenie nowej społeczności. Według gazety było to częścią ich kampanii na rzecz promowania żydowskich osiedli w Strefie Gazy.

Policja miała nadzieję uzgodnić z członkami ruchu dobrowolne opuszczenie terenu, jednak przygotowywała się do użycia siły w razie odmowy. Nahala oświadczyła portalowi Ynet, że nie planuje stawiać oporu wobec demontażu, lecz zamierza przenieść się w inne miejsce w pobliżu granicy i kontynuować starania o utworzenie osiedla w Gazie.

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Oświadczenia ruchu i ograniczenia dostępu

Po przybyciu osadników w październiku Siły Obronne Izraela zablokowały drogi w pobliżu Kfar Azy i Nahal Oz, a policja rozproszyła grupę. Wojsko ogłosiło również zamkniętą strefą obszar między ogrodzeniem granicznym a izraelskimi miejscowościami, aby uniemożliwić osadnikom powrót.

Nahala twierdziła, że w utworzeniu posterunku pod nazwą „Pionierzy Gazy” uczestniczyło ponad 700 osób. Jednocześnie źródła wojskowe przekazały Jerusalem Post, że na miejscu przebywało około 50 osób. Ruch wezwał również następny rząd Izraela do wpisania do zasad koalicyjnych utworzenia izraelskich społeczności w Gazie, uchylenia ustawy o wycofaniu się oraz zachęcania Palestyńczyków do emigracji ze Strefy.

Według gazety UE określiła ruch Nahala i jego założycielkę Daniellę Weiss jako ekstremistyczny izraelski ruch osadniczy odpowiedzialny za poważne i systematyczne naruszenia praw Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu. W ramach tej decyzji zamrożono aktywa organizacji, w tym zakazano bezpośredniego lub pośredniego udostępniania jej środków finansowych lub zasobów gospodarczych.

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