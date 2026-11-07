В Ізраїлі готують демонтаж форпосту поселенців біля кордону з Газою — Jerusalem Post

В Ізраїлі поліція та Єврейський національний фонд (KKL-JNF) готуються демонтувати несанкціонований форпост, який поселенці руху Nahala облаштували в лісі Сімхоні поблизу кордону із сектором Гази. Як повідомляє Jerusalem Post, представники поліції та фонду оглянули територію, щоб скоординувати операцію, яку очікували провести наступного тижня.

Форпост у лісі Сімхоні

Форпост створили в середині жовтня на землі, якою управляє KKL-JNF, між кібуцами Кфар-Аза та Нахаль-Оз. Поселенці прибули туди вночі, встановили причепи та оголосили про заснування нової громади. За даними видання, це було частиною їхньої кампанії за просування єврейських поселень у секторі Гази.

Поліція сподівалася домовитися з учасниками руху про добровільний виїзд, однак готувалася застосувати силу в разі відмови. У Nahala заявили Ynet, що не планують чинити опір демонтажу, але мають намір переміститися в інше місце поблизу кордону та продовжувати свої зусилля щодо створення поселення в Газі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заяви руху та обмеження доступу

Після прибуття поселенців у жовтні Армія оборони Ізраїлю перекрила дороги поблизу Кфар-Ази та Нахаль-Озу, а поліція розігнала групу. Військові також оголосили закритою зоною територію між прикордонною огорожею та ізраїльськими населеними пунктами, щоб не допустити повернення поселенців.

Nahala стверджувала, що у створенні форпосту під назвою «Піонери Гази» взяли участь понад 700 людей. Водночас військові джерела повідомили Jerusalem Post, що на місці перебували приблизно 50 осіб. Рух також закликав наступний уряд Ізраїлю включити до коаліційних принципів створення ізраїльських громад у Газі, скасування закону про розмежування та заохочення еміграції палестинців із сектору.

За даними видання, ЄС назвав рух Nahala та його засновницю Даніеллу Вайс екстремістським ізраїльським поселенським рухом, відповідальним за серйозні й систематичні порушення прав палестинців на Західному березі. У межах цього рішення активи організації заморозили, зокрема заборонили прямо чи опосередковано надавати їй кошти або економічні ресурси.

Читай нас у