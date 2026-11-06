Объем розничных продаж в еврозоне в сентябре сократился на 0,7% в месячном выражении после роста на 0,4% в августе. Падение оказалось больше рыночных ожиданий, предполагавших снижение на 0,1%. Данные Евростата, которые приводит Anadolu Agency, свидетельствуют, что главным фактором спада стали непродовольственные товары.

Структура месячного спада

Продажи непродовольственных товаров без учета автомобильного топлива в еврозоне уменьшились на 1,2%. Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий сократились на 0,3%, тогда как реализация автомобильного топлива в специализированных магазинах выросла на 1%.

В Европейском Союзе сезонно скорректированный объем розничной торговли в сентябре снизился на 0,6% после роста на 0,4% в августе. Продажи непродовольственных товаров в ЕС упали на 1%, продуктов питания, напитков и табачных изделий — на 0,4%, а топлива выросли на 0,1%.

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Динамика в отдельных странах

Наибольшее месячное снижение среди стран, по которым доступны данные, зафиксировали в Германии — 2%. Далее следуют Румыния с падением на 1,3% и Португалия — на 0,9%. Наиболее заметный рост показал Люксембург — 5,3%, за ним Словакия — 2,2% и Мальта — 1,5%.

В годовом выражении розничные продажи в сентябре выросли на 0,4% в еврозоне и на 0,9% в ЕС. В Германии объем розничной торговли за год уменьшился на 2,4%, в Румынии — на 2,3%, в Испании — на 1,5%.

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