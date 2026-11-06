ARCA获准在爱沙尼亚建设弹药厂——ERR News

土耳其防务公司ARCA已在爱沙尼亚获得运营许可，用于其计划在Põhja-Kiviõli国防工业园建设的弹药厂。该企业计划于2028年开始生产，并制造大口径弹药，包括155毫米炮弹。

爱沙尼亚实体ARCA Baltics Operations于10月20日获得许可，ERR News报道。据该媒体消息，该工厂的产品计划供爱沙尼亚国防军使用。

投资与基础设施

ARCA计划向生产基础设施、设备和仓储设施投资3亿欧元。该公司还表示，准备在该地区创造多达1,000个就业岗位。

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国家将向该公司提供Põhja-Kiviõli国防工业园内一块面积为141公顷的土地。爱沙尼亚当局计划投入最多1,000万欧元，用于建设进场道路、周边围栏，以及生产所需的电力、天然气和供水接入设施。

后续阶段

获得许可后，双方必须签订物权合同；计划在今年年底前完成公证程序。爱沙尼亚国防部发言人伊内斯·埃杜尔指出，目前该公司可以继续进行设计和其他准备工作。在签订合同并获得建筑许可后，该公司将能够开始建设。

爱沙尼亚军用弹药生产许可的发放由根据《武器法》设立的委员会监管。该委员会成员包括消费者保护和技术监管局、警察和边防局、爱沙尼亚国防军、救援部门以及国内安全部门的代表。

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