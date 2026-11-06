В Сахаре в Мали исследовали марсианский метеорит Teghaza 001, сформировавшийся более 4,1 миллиарда лет назад. Анализ его минералов и химического состава показал, что порода подверглась воздействию воды около 4,1 миллиарда лет назад. Это позволяет изучать формирование ранней марсианской коры и её взаимодействие с жидкой водой, сообщает Space.com.

Один из древнейших образцов Марса

Метеорит массой около 800 граммов нашли в 2022 году на солончаке Тегаза в Мали, в честь которого он и получил название. По данным исследователей, Teghaza 001 является одним из трёх древнейших марсианских метеоритов, обнаруженных на Земле. Порода вылетела с Марса в результате удара, а затем попала на Землю.

Марсианское происхождение образца сначала установили по изотопам кислорода. Для определения возраста учёные изучили крошечные кристаллы циркона внутри породы и применили рубидий-стронциевое датирование к отдельным минеральным зёрнам на её поверхности. По данным Space.com, такой метод впервые использовали для анализа древнего марсианского метеорита.

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Возможные следы древнего водного цикла

Teghaza 001 сочетает магматические минералы и текстуры, сохранившие сведения о сложной геологической истории породы. Её минералогия похожа на материалы, зафиксированные орбитальным аппаратом NASA Mars Reconnaissance Orbiter в южных высокогорьях Марса.

Исследователи не установили точное место происхождения метеорита на Марсе, однако определили 13 возможных районов, где он мог сформироваться. Минеральные и химические данные, по оценке учёных, указывают на динамичный водный цикл на раннем Марсе, когда жидкая вода взаимодействовала с корой планеты. Результаты одного исследования были опубликованы 29 октября в журнале Science, а отдельная работа о содержании воды в метеорите — 10 июня в Science Advances.

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