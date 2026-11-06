Na Saharze w Mali zbadano marsjański meteoryt Teghaza 001, który uformował się ponad 4,1 miliarda lat temu. Analiza jego minerałów i składu chemicznego wykazała, że skała była pod wpływem wody około 4,1 miliarda lat temu. Umożliwia to badanie formowania się wczesnej skorupy Marsa i jej oddziaływania z ciekłą wodą, informuje Space.com.

Jedna z najstarszych próbek Marsa

Meteoryt o masie około 800 gramów znaleziono w 2022 roku na solnisku Teghaza w Mali, od którego otrzymał nazwę. Według badaczy Teghaza 001 jest jednym z trzech najstarszych marsjańskich meteorytów odkrytych na Ziemi. Skała została wyrzucona z Marsa w wyniku uderzenia, a następnie trafiła na Ziemię.

Marsjańskie pochodzenie próbki początkowo ustalono na podstawie izotopów tlenu. Aby określić wiek, naukowcy zbadali maleńkie kryształy cyrkonu wewnątrz skały oraz zastosowali datowanie rubidowo-strontowe do pojedynczych ziaren minerałów na jej powierzchni. Według Space.com metoda ta została po raz pierwszy wykorzystana do analizy starożytnego marsjańskiego meteorytu.

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Możliwe ślady dawnego cyklu wodnego

Teghaza 001 ma połączenie minerałów magmowych i tekstur, które zachowały informacje o złożonej historii geologicznej skały. Jej mineralogia jest podobna do materiałów zarejestrowanych przez należący do NASA orbiter Mars Reconnaissance Orbiter na południowych wyżynach Marsa.

Badacze nie ustalili dokładnego miejsca pochodzenia meteorytu na Marsie, lecz wskazali 13 możliwych obszarów, w których mógł się on uformować. Dane mineralne i chemiczne, według oceny naukowców, wskazują na dynamiczny cykl wodny na wczesnym Marsie, gdy ciekła woda oddziaływała ze skorupą planety. Wyniki jednego badania opublikowano 29 października w czasopiśmie Science, a odrębną pracę o zawartości wody w meteorycie — 10 czerwca w Science Advances.

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