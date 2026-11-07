W Korei Południowej minister pracy Kim Yong Hoon nakazał wzmocnić nadzór nad firmami, w których powtarzają się podobne ciężkie wypadki przy pracy. Urzędnik zapowiedział politykę zerowej tolerancji wobec nieusuniętych naruszeń zasad bezpieczeństwa. Poinformował o tym Korea Herald po nadzwyczajnym spotkaniu z udziałem kierowników 49 regionalnych urzędów pracy.

Niezapowiedziane kontrole

Zgodnie z poleceniem ministra regionalne urzędy pracy mają znacząco wzmocnić monitoring po inspekcjach. Celem tych działań jest niedopuszczenie do śmiertelnych wypadków w obiektach, które wcześniej były już kontrolowane lub audytowane.

Miejsca pracy, w których wcześniej wykryto naruszenia wymogów bezpieczeństwa, będą ponownie sprawdzane bez uprzedzenia. Inspektorzy mają ustalić, czy wprowadzono niezbędne środki w celu usunięcia niedociągnięć. Utrzymujące się lub nierozwiązane naruszenia, jak powiedział Kim, mają być surowo traktowane w ramach polityki zerowej tolerancji.

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Uwaga na przedsiębiorstwa z powtarzającymi się incydentami

Minister wezwał także kierowników regionalnych urzędów, aby szczególnie poważnie traktowali firmy, w których wielokrotnie dochodzi do śmiertelnych lub ciężkich wypadków. Zaznaczył, że nadzór nad takimi przedsiębiorstwami powinien być prowadzony z taką samą powagą i intensywnością jak specjalne inspekcje.

Centrala ministerstwa skoncentruje się na wsparciu legislacyjnym i budżetowym podczas najbliższej sesji Zgromadzenia Narodowego, natomiast regionalne biura mają wzmocnić nadzór bezpośrednio w miejscach pracy. Na spotkaniu kierownicy regionalnych instytucji przedstawili również priorytetowe działania mające zmniejszyć liczbę śmiertelnych wypadków przy pracy do końca roku.

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