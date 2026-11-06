研究人员在马里的撒哈拉沙漠研究了一块形成于41亿多年前的火星陨石Teghaza 001。对其矿物和化学成分的分析显示，这块岩石约在41亿年前受到水的作用。这使研究早期火星地壳的形成及其与液态水的相互作用成为可能，Space.com报道。

最古老的火星样本之一

这块重约800克的陨石于2022年在马里泰加扎盐沼被发现，并因此得名。研究人员称，Teghaza 001是地球上发现的三块最古老火星陨石之一。这块岩石因撞击而从火星飞出，随后到达地球。

该样本的火星来源最初是通过氧同位素确定的。为确定其年代，科学家研究了岩石内部微小的锆石晶体，并对其表面单个矿物颗粒进行了铷-锶定年。Space.com称，这种方法首次被用于分析一块古老的火星陨石。

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古代水循环的可能痕迹

Teghaza 001含有火成矿物和纹理的组合，保存了有关这块岩石复杂地质历史的信息。其矿物学特征与NASA火星勘测轨道飞行器在火星南部高地记录的材料相似。

研究人员尚未确定这块陨石在火星上的确切起源地，但确定了13个它可能形成的区域。科学家评估认为，矿物和化学数据表明，早期火星存在动态水循环，当时液态水与火星地壳发生相互作用。一项研究的结果于10月29日发表在《Science》期刊上，而另一篇关于该陨石含水量的论文于6月10日发表在《Science Advances》上。

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