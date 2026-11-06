Метеорит із Малі зберіг сліди взаємодії води з корою Марса — Space.com

У Сахарі в Малі дослідили марсіанський метеорит Teghaza 001, який сформувався понад 4,1 мільярда років тому. Аналіз його мінералів і хімічного складу показав, що порода зазнала впливу води приблизно 4,1 мільярда років тому. Це дає змогу вивчати формування ранньої марсіанської кори та її взаємодію з рідкою водою, повідомляє Space.com.

Один із найдавніших зразків Марса

Метеорит масою близько 800 грамів знайшли 2022 року на солончаку Тегаза в Малі, на честь якого він і отримав назву. За даними дослідників, Teghaza 001 є одним із трьох найдавніших марсіанських метеоритів, виявлених на Землі. Порода вилетіла з Марса внаслідок удару, а згодом потрапила на Землю.

Марсіанське походження зразка спершу встановили за ізотопами кисню. Для визначення віку науковці вивчили крихітні кристали циркону всередині породи та застосували рубідій-стронцієве датування до окремих мінеральних зерен на її поверхні. За даними Space.com, такий метод уперше використали для аналізу давнього марсіанського метеорита.

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Можливі сліди давнього водного циклу

Teghaza 001 має поєднання магматичних мінералів і текстур, які зберегли відомості про складну геологічну історію породи. Її мінералогія подібна до матеріалів, зафіксованих орбітальним апаратом NASA Mars Reconnaissance Orbiter у південних височинах Марса.

Дослідники не встановили точного місця походження метеорита на Марсі, проте визначили 13 можливих районів, де він міг сформуватися. Мінеральні та хімічні дані, за оцінкою науковців, вказують на динамічний водний цикл на ранньому Марсі, коли рідка вода взаємодіяла з корою планети. Результати одного дослідження опублікували 29 жовтня в журналі Science, а окрему роботу про вміст води в метеориті — 10 червня в Science Advances.

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