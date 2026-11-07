Eric Rakhval, doradca polskiego boksera wagi ciężkiej Damiana Knyby, oświadczył, że walką rezerwową na następny pojedynek zawodnika może być starcie z Kacprem Mej­ną. Głównym planem zespołu pozostaje inna duża oferta, której szczegółów na razie nie ujawniono ze względu na złożoność negocjacji, pisze Interia Sport.

Główny scenariusz

Rakhval potwierdził redakcji, że zespół otrzymał znaczącą ofertę, jednak podkreślił, że przed ogłoszeniem należy uregulować kilka kwestii. Jak zaznaczył, potencjalna walka w głównym scenariuszu mogłaby odbyć się w USA, Wielkiej Brytanii lub Arabii Saudyjskiej.

Knyba liczy, że oficjalne komunikaty dotyczące jego następnej walki pojawią się nie później niż za miesiąc, a sam pojedynek odbędzie się w przyszłym roku. Według Interia Sport starcie nie będzie walką o tytuł, ale może otworzyć bokserowi nowe możliwości w wadze ciężkiej.

Plan B z Mejną

Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia w sprawie głównego wariantu, planem B będzie spotkanie z Kacprem Mejną. Interia Sport zauważa, że taka walka najprawdopodobniej mogłaby zostać przeprowadzona w Polsce.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rakhval uważa, że Knyba będzie miał przewagę dzięki pracy nóg i szybkości. Jednocześnie przyznał, że Mejna będzie miał szansę, zwłaszcza jeśli zdoła trafić na początku pojedynku.

Zwycięstwo nad Ruizem

Nowe możliwości dla Knyby pojawiły się po jego zwycięstwie na punkty nad byłym mistrzem świata w wadze ciężkiej Andym Ruizem Jr. Według informacji redakcji Polak posłał również rywala na deski. Rakhval nazwał ten rezultat ważnym dla dalszej kariery boksera.

Knyba pracuje także jako sparingpartner w obozie treningowym Anthony’ego Joshuy. Jest to drugi z rzędu obóz brytyjskiego boksera, na który zaproszono Polaka. Według Interia Sport kontrakt Knyby z amerykańską firmą promotorską Top Rank obowiązuje jeszcze przez pół roku i przewiduje opcje automatycznego przedłużenia o kolejny rok.

Czytaj nas na