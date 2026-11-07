波兰重量级拳手达米安·克内巴的顾问埃里克·拉赫瓦尔表示，与卡茨佩尔·梅伊纳的比赛可能成为该拳手下一场对决的备选方案。该团队的主要计划仍是另一份重大报价，但由于谈判复杂，相关细节暂未披露，Interia Sport报道。

主要方案

拉赫瓦尔向该媒体证实，团队已收到一份重要报价，但强调在公布之前需要解决几个问题。他表示，按主要方案进行的潜在比赛可能在美国、英国或沙特阿拉伯举行。

克内巴预计，有关其下一场比赛的官方消息最迟将在一个月内公布，而比赛本身将于明年举行。据Interia Sport报道，这场比赛不会是冠军赛，但可能为这名拳手在重量级打开新的机会。

与梅伊纳的B计划

如果未能就主要方案达成协议，与卡茨佩尔·梅伊纳交手将成为B计划。Interia Sport指出，这样的比赛最有可能在波兰举行。

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拉赫瓦尔认为，克内巴将凭借脚步移动和速度占据优势。同时，他承认梅伊纳也会有机会，尤其是如果他能在比赛初期命中对手。

战胜鲁伊斯

克内巴在点数战胜前重量级世界冠军安迪·鲁伊斯二世后，获得了新的选择。据该媒体消息，这名波兰拳手还曾将对手击倒。拉赫瓦尔称，这一结果对这名拳手未来的职业生涯很重要。

克内巴还在安东尼·约书亚的训练营担任陪练。这是这名英国拳手连续第二个邀请这名波兰拳手参加的训练营。据Interia Sport报道，克内巴与美国推广公司Top Rank的合同还有半年有效期，并包含自动续约一年的选项。

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