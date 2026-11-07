Советник польского боксера-тяжеловеса Дамиана Книбы Эрик Рахвал заявил, что запасным вариантом для следующего поединка спортсмена может стать бой с Кацпером Мейной. Основным планом команды остается другое крупное предложение, подробности которого пока не раскрываются из-за сложности переговоров, пишет Interia Sport.

Основной сценарий

Рахвал подтвердил изданию, что команда получила значительное предложение, но подчеркнул: перед объявлением необходимо урегулировать несколько вопросов. По его словам, потенциальный бой по основному сценарию мог бы состояться в США, Великобритании или Саудовской Аравии.

Книба рассчитывает, что официальные сообщения о его следующем поединке появятся не позднее чем через месяц, а сам бой пройдет в следующем году. По данным Interia Sport, этот поединок не будет титульным, но может открыть боксеру новые возможности в тяжелом весе.

План Б с Мейной

Если договоренности по основному варианту достичь не удастся, планом Б станет встреча с Кацпером Мейной. Interia Sport отмечает, что такой поединок с наибольшей вероятностью мог бы пройти в Польше.

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Рахвал считает, что Книба будет иметь преимущество благодаря работе ног и скорости. В то же время он признал, что у Мейны будет шанс, в частности если ему удастся попасть в начале поединка.

Победа над Руисом

Новые варианты для Книбы появились после его победы по очкам над бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Энди Руисом-младшим. По информации издания, поляк также отправил соперника в нокдаун. Рахвал назвал этот результат важным для дальнейшей карьеры боксера.

Книба также работает спарринг-партнером в тренировочном лагере Энтони Джошуа. Это второй подряд лагерь британского боксера, в который пригласили поляка. По данным Interia Sport, контракт Книбы с американской промоутерской компанией Top Rank действует еще полгода и предусматривает опции автоматического продления еще на год.

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