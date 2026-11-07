Рахвал назвав Мейну запасним варіантом для бою Книби — Interia Sport

Радник польського боксера надважкої ваги Даміана Книби Ерик Рахвал заявив, що запасним варіантом для наступного поєдинку спортсмена може бути бій із Кацпером Мейною. Основним планом команди залишається інша велика пропозиція, подробиць якої поки не розкривають через складність переговорів, пише Interia Sport.

Основний сценарій

Рахвал підтвердив виданню, що команда отримала значну пропозицію, але наголосив: перед оголошенням необхідно врегулювати кілька питань. За його словами, потенційний бій за основним сценарієм міг би відбутися у США, Великій Британії або Саудівській Аравії.

Книба розраховує, що офіційні повідомлення щодо його наступного поєдинку з'являться не пізніше ніж за місяць, а сам бій відбудеться наступного року. За даними Interia Sport, цей поєдинок не буде титульним, але може відкрити боксерові нові можливості у надважкій вазі.

План Б із Мейною

Якщо домовленості за основним варіантом не буде досягнуто, планом Б стане зустріч із Кацпером Мейною. Interia Sport зазначає, що такий поєдинок найімовірніше могли б провести в Польщі.

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Рахвал вважає, що Книба матиме перевагу завдяки роботі ніг і швидкості. Водночас він визнав, що Мейна матиме шанс, зокрема якщо зможе влучити на початку поєдинку.

Перемога над Руїсом

Нові варіанти для Книби з'явилися після його перемоги за очками над колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Енді Руїсом-молодшим. За інформацією видання, поляк також відправив суперника в нокдаун. Рахвал назвав цей результат важливим для подальшої кар'єри боксера.

Книба також працює спаринг-партнером у тренувальному таборі Ентоні Джошуа. Це другий поспіль табір британського боксера, до якого запросили поляка. За даними Interia Sport, контракт Книби з американською промоутерською компанією Top Rank діє ще пів року та передбачає опції для автоматичного продовження ще на рік.

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