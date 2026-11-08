W Kenii Smart Dery Mwakalama i Stephen Sanga Mue zostali skazani na po 160 lat więzienia za rolę w zabójstwie 191 osób, w tym 190 dzieci, w lesie Shakahola. Mwakalama był zastępcą pastora Paula Mackenziego i odpowiadał za logistykę, a Mue kierował ochroną osady, informuje Nation Kenya.

Role w osadzie Shakahola

Sąd ustalił, że Mwakalama był drugą najbardziej wpływową osobą w Good News International Ministries i w osadzie Shakahola. Sędzia Diana Kavedza nazwała go jednym z głównych organizatorów i planistów działalności przestępczej.

Według sądu przewoził on wyznawców do Shakaholi, przekazywał polecenia Mackenziego starszym 12 wiosek utworzonych w lesie, zatrzymywał osoby próbujące uciec oraz kontrolował pochówki. Sąd doszedł również do wniosku, że Mwakalama zapewniał przestrzeganie obowiązkowego postu, między innymi uczestnicząc w biciu dzieci, które próbowały uciec, kopaniu grobów i nadzorowaniu pochówku ofiar.

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Ochrona i przymus

Mue, znany również jako Steve lub Steve wa Mtwapa, odpowiadał za bezpieczeństwo w osadzie. Jak ustalił sąd, zwoływał wyznawców na spotkania, uczestniczył w biciu osób, które sprzeciwiały się rozkazom lub próbowały opuścić las, a także utrudniał akcje ratunkowe. Widziano go również w miejscach pochówku podczas grzebania ofiar.

Przed dołączeniem do ruchu Mackenziego Mwakalama pracował jako administrator hotelu, zajmował się sprzedażą farb, a w 1997 roku uzyskał certyfikat z programowania w Oshwal College w Nairobi. Mue po ukończeniu szkoły pracował jako kierowca mototaksówki, później przeszedł szkolenie na operatora maszyn i pracował przy projekcie drogowym Mavueni–Kaloleni oraz przy projekcie standardowej kolei w Kenii.

Sąd uznał Mackenziego za głównego odpowiedzialnego jako przywódcę Good News International Ministries i osady Shakahola. Według ustaleń sądu organizował on przenoszenie wyznawców do lasu, nakazywał im pościć aż do śmierci i wymagał stosowania przemocy wobec dzieci, które próbowały przerwać post lub uciec.

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