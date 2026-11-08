W Nowej Zelandii rządząca koalicja kierowana przez Partię Narodową premiera Christophera Luxona zdobyła 67 ze 131 mandatów według wstępnych wyników wyborów parlamentarnych. To o jeden mandat więcej, niż potrzeba do uzyskania zwykłej większości, jednak ostateczny podział mandatów może się jeszcze zmienić po przeliczeniu głosów specjalnych.

Wstępny podział mandatów

Jak podaje Anadolu Agency, powołując się na NZ Herald, po przeliczeniu 100% głosów we wstępnym liczeniu opozycyjny blok Partii Pracy, Partii Zielonych i Partii Maorysów zdobył 57 mandatów.

Głosy specjalne nie zostały uwzględnione w tych wynikach. W najbliższych dniach ma zostać przeliczonych około 700 tys. takich kart do głosowania, w tym głosy wyborców przebywających za granicą oraz osób, które głosowały poza swoimi okręgami wyborczymi. Komisja Wyborcza Nowej Zelandii planuje opublikować ostateczne oficjalne wyniki 27 listopada.

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Oświadczenie Luxona

Występując przed zwolennikami w Auckland, Luxon powiedział, że wynik wyborów jest zbyt wyrównany, by wskazać zwycięzcę, a ostateczny rezultat będzie zależał od głosów specjalnych. Według niego do utworzenia następnego rządu potrzebne będą negocjacje i kompromisy.

56-letni Luxon urodził się w Nowej Zelandii w 1970 roku. Przed rozpoczęciem kariery politycznej przez 18 lat pracował w firmie Unilever, w tym od 2008 roku pełnił funkcję prezesa Unilever Canada. W 2011 roku dołączył do Air New Zealand, a w następnym roku został dyrektorem generalnym narodowego przewoźnika lotniczego i odszedł z firmy w 2019 roku.

Luxon po raz pierwszy został wybrany do parlamentu w 2020 roku z okręgu Botany w Auckland. W następnym roku stanął na czele Partii Narodowej, a po zwycięstwie partii w wyborach w 2023 roku został 42. premierem Nowej Zelandii.

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