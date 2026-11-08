В Новой Зеландии правящая коалиция во главе с Национальной партией премьер-министра Кристофера Лаксона получила 67 из 131 места по предварительным результатам парламентских выборов. Это на одно место больше, чем необходимо для простого большинства, однако окончательное распределение мандатов еще может измениться после подсчета специальных голосов.

Предварительное распределение мандатов

Как сообщает Anadolu Agency со ссылкой на NZ Herald, после подсчета 100% голосов в предварительном подсчете оппозиционный блок Лейбористской партии, Партии зеленых и Партии маори получил 57 мандатов.

Специальные голоса не вошли в эти результаты. В ближайшие дни должны подсчитать около 700 тысяч таких бюллетеней, в том числе голоса избирателей за границей и людей, голосовавших за пределами своих избирательных округов. Избирательная комиссия Новой Зеландии планирует обнародовать окончательные официальные результаты 27 ноября.

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Заявление Лаксона

Выступая перед сторонниками в Окленде, Лаксон заявил, что результат выборов слишком близок, чтобы определить победителя, а окончательный итог будет зависеть от специальных голосов. По его словам, для формирования следующего правительства потребуются переговоры и компромиссы.

Лаксон, которому 56 лет, родился в Новой Зеландии в 1970 году. До политической карьеры он 18 лет работал в компании Unilever, в том числе с 2008 года занимал должность президента Unilever Canada. В 2011 году он присоединился к Air New Zealand, а в следующем году стал генеральным директором национального авиаперевозчика и покинул компанию в 2019 году.

Впервые Лаксона избрали в парламент в 2020 году от округа Ботани в Окленде. В следующем году он возглавил Национальную партию, а после победы партии на выборах 2023 года стал 42-м премьер-министром Новой Зеландии.

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